بنسخته الجديدة.. ورش عمل وعروض فنية تجمع الموسيقيين في الرياض XP

في إطار إثراء الحركة الفنية السعودية، انطلقت مجدداً فعاليات مهرجان مستقبل الموسيقى “إكس بي 2022″، في حي جاكس الثقافي بالدرعية، بنسخته الثانية، التي تستمر على مدى يومين مقبلين.
إذ سيطور في حلته الجديدة صناعة الموسيقى، في منطقة الشرق الأوسط، عبر محاور أساسية تتمثل في الموهبة، والمشهد الموسيقي، والتأثير، والابتكار، من أجل جذب مزيد من محبي النغم.
“أخبار 24” زارت مهرجان إكس بي الفني في حي جاكس، وبدا توافد محبي الموسيقى لافتاً، فيما كانت أرجاء الحي حافلة بالعروض الموسيقية، وتضم فعاليات وورش عمل فنية، تهدف إلى جمع الخبراء في المجال من أجل تقديم تجاربهم لمحبي الموسيقى.
ويستقطب مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى في العاصمة السعودية الرياض أكثر من 40 متخصصاً بقطاع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الخبراء والفنانون والمبدعون الذين سيشاركون خبراتهم وتجاربهم ضمن سلسلة من الجلسات، التي من المقرر أن يشارك بها 150 متحدثا.
ويشمل المهرجان مجموعة متنوعة من الجلسات على مدار برامج إكس بي النهار وإكس بي الليل، الهادفة إلى مشاركة الأفكار والرؤى حول عدّة موضوعات متعلقة بقطاع الموسيقى من خلال الحكايات والعروض التقديمية.
إذ تضم البرامج كافة سلسلة من الجلسات الثرية، التي تجمع رواد قطاع الموسيقى والمبدعين، من أجل إيجاد فرص جديدة للتواصل، فيما ستقدم منتديات للتواصل لعقد جلسة اجتماعات سريعة مع المديرين والوكلاء ومنظمي الفعاليات.
فيما ترعى هيئة الموسيقى المهرجان اللافت، الذي يستمر على مدى اليومين المقبلين، من أجل صوغ نظام بيئي فني مزدهر في المملكة، كما يوفر مساحة اتصال رحبة تجمع الموسيقيين المحليين، والدوليين. وفق “أخبار 24”.
وسيشهد المؤتمر على مدار اليومين المقبلين مجموعة من المبادرات المصاحبة المتمثلة في جلسات الديمو، ومقهى أسطوانات الفينيل، وجلسات التواصل، بالإضافة إلى بودكاست إكس بي آير، إكس بيرفورم للمواهب، ومسلسل إكس بي، ودورة تعليم الإنتاج.
بنسخته الجديدة.. ورش عمل وعروض فنية تجمع الموسيقيين في #الرياض XPhttps://t.co/zupEpRmoWR pic.twitter.com/eXvSkWBhzm
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 28, 2022