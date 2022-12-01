نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر المؤتمر الدولي الـ6 للإعاقة والتأهيل الذي ينعقد خلال الفترة من 4-6 ديسمبر القادم في جامعة الفيصل بالرياض.
ويشهد المؤتمر الذي يُشارك فيه 27 دولة من مختلف مناطق العالم، 19 مبادرة واتفاقية تعاون سيتم الإعلان عنها بمنصة المبادرات بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والجهات المختصة والمهتمة الأخرى.
كما يتضمن المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات تعاون، منها مجموعة مبادرات مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع شركة “تطوير” لتقنيات التعليم لتطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات والمشاريع التقنية ذات الصلة بالإعاقة، واتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتطوير جودة البحث العلمي. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في المؤتمر 19 من المدعوين والمتحدثين العالميين، منهم رئيس الاتحاد العالمي للصم والأمين العام للتحالف الدولي للإعاقة الدكتور جوزيف موراي، وعضو مجلس إدارة منتدى الإعاقة الأوروبي هامبرتو إنسوليرا، ونائب المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية البروفيسور ماجد الفضل، وغيرهم.