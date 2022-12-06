بالنتائج.. مشوار المنتخب المغربي في مونديال 2022 حتى كتابة التاريخ

كتب لاعبو المنتخب المغربي التاريخ خلال مشاركتهم بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتأهل المنتخب المغربي لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ16.
ويُعد المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يصعد لدور ربع النهائي بتاريخ مشاركات العرب في كأس العالم قطر 2022.
وأصبح أسود الأطلسي كذلك رابع منتخب إفريقي يتأهل لربع نهائي كأس العالم بعد كل من الكاميرون 1990، السنغال 2002 وغانا 2010، كا أصبح مدربهم أول مدرب إفريقي يصعد إلى ربع النهائي.
ونستعرض خلال السطور التالية مشوار المغرب في كأس العالم قطر 2022:
دور المجموعات
المغرب 0 – 0 كرواتيا
تعادل منتخب المغرب، دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في أولى جولات المجموعة السادسة، بكأس العالم لكرة القدم في قطر.
وفي هذه المباراة شارك محترف النصر، المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.
بلجيكا 0 – 2 المغرب
ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسجل الهدف الأول، اللاعب رومان سايس من ركلة حرة في الدقيقة 73، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا أبو خلال في الدقيقة 90+2. وفق “أخبار 24”.
كندا 1 – 2 المغرب
واستطاع المنتخب المغربي تحقيق الفوز على نظيره الكندي بنتيجة (2-1)، في الجولة الثالثة بدور المجموعات، ليضمن التأهل من المجموعة السادسة في المركز الأول، إلى دور الـ 16.
البداية المغربية جاءت مبكرة للغاية، بهدف من خلال حكيم زياش، بالدقيقة الرابعة، ونجح الفريق العربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 من خلال تمريرة رائعة من أشرف حكيمي ليوسف النصيري الذي وضع الكرة في الشباك من خلال تسديدة قوية.
دور الـ 16
التأهل لدور ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح أمام إسبانيا بنتيجة 3-0.