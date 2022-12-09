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جديد المحليات > إزالة 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمكة
09/12/2022   10:15 ص

إزالة 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمكة

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة أكثر من 527 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء؛ وذلك ضمن تنفيذ مبادرة “معالجة مظاهر التشوّه البصري”.

كما رفعت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 275 ألف طن من النفايات الصُّلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء، إلى جانب معالجة وضع نحو 35 ألف حاوية نظافة داخل الأحياء.

وجاءت هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي. وفق “أخبار 24”.

ونظمت الحملات بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، حيث تعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.

إزالة 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمكة

جديد المحليات
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