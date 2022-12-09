مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الحالات الحرجة والوفيات، والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 53 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره حالتان عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826117 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 40 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813538 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالتين جديدتين العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 32 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9481 حالة وفاة.