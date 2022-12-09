الحارس دومينيك ليفاكوفيتش رجل مباراة كرواتيا والبرازيل في كأس العالم

فاز حارس منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وقاد دومينيك ليفاكوفيتش منتخب كرواتيا للفوز على البرزيل بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وخطف المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد الفوز أمام البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ثم لجأ المنتخبان لشوطين إضافيين نجح كل منتخب خلالهما في تسجيل هدف. وفق “أخبار 24”.
وتقدم البرازيلي نيمار لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 105 قبل أن يُدرك المنتخب الكرواتي هدف التعادل في الدقيقة 116.