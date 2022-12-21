“الضمان الصحي”: التأمين الصحي الإلزامي يشمل الأيتام مجهولي الأبوين

قال مجلس الضمان الصحي، اليوم (الأربعاء)، إن التأمين الصحي الإلزامي يشمل الأيتام مجهولي الأبوين أو معلومي الأم ممن ولدوا على أرض المملكة.
وأوضح المجلس أن التأمين الصحي يشمل مجهولي الأبوين أو معلومي الأم ممن ولدوا على أرض المملكة، وتم إسناد رعايتهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأسر كافلة مغطاة بالتأمين الصحي، وما زالوا تحت رعاية تلك الأسر.
وأضاف المجلس أن التأمين الصحي الإلزامي يشمل أيضا الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الخاص. وفق “أخبار 24”.
وفي أكتوبر الماضي، بدأ مجلس الضمان الصحي، إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، أبرزها عمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى ورفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.