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جديد المناطق > ضمن 6 مواقع تراثية.. الأحساء تستعد لاستقبال السائحين في سوق القيصرية (فيديو)
24/12/2022   6:48 م

ضمن 6 مواقع تراثية.. الأحساء تستعد لاستقبال السائحين في سوق القيصرية (فيديو)

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دشنت هيئة التراث بمحافظة الأحساء 6 مواقع تراثية وتاريخية ضمن مهرجان واحة الأحساء، منها سوق القيصرية بوسط مدينة الهفوف كأكبر المواقع التاريخية والسياحية.

وأوضح متحدث أمانة الأحساء خالد بووشل لـ”أخبار 24″ أن الأمانة ترحب بالسائحين ومستعدة لاستقبالهم، وجهزت مواقعَ عديدة لهم، منها المدرسة الأميرية، وقصر إبراهيم، وبيت البيعة، وحديقة عين نجم؛ وذلك حتى يوم 26 / 12/2022.

ويشهد سوق القيصرية إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المملكة وخارجها، بعد إتاحة أماكن للجلسات العائلية، إضافةً إلى توفير المطاعم والمسرح.

 

ضمن 6 مواقع تراثية.. الأحساء تستعد لاستقبال السائحين في سوق القيصرية (فيديو)

جديد المناطق
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