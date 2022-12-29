شهدت محافظة الأحساء تنظيم فعالية أكبر طبق أرز حساوي، في مزرعة زكي السالم، حيث طُبخ على الطريقة التقليدية من كرب النخيل والفحم، وتقسيمه إلى 5 قدور، تحتوي كل منها على 300- 400 كيلو جرام من الأرز.
ووزع أكبر طبق في العالم بعد الطبخ والذي يبلغ طوله 18 متراً وعرضه 90 سم، ويزن طناً ونصف الطن، على الحضور؛ للتعرف على الأرز الحساوي وقيمته الغذائية العالية، وأبرزها: الكربوهيدرات، والفيتامينات، والألياف.
وأوضح مالك المزرعة زكي السالم أن سعر كيلو الأرز الحساوي من 25-27 ريالاً، ومتوفر في الأسواق، وأن الفعالية استمرت 3 أيام، شاهد فيها الزوار أكبر جبل لسنابل الأرز الحساوي، وتعرفوا على طريقة فصلها، والآلات المستخدمة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأرز الحساوي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة، ويزرع خلال فصل الصيف في درجة حرارة عالية، ويحصد في الشتاء، ثم يخزن إلى العام التالي.
#الأحساء تحتفل بأكبر طبق #أرز_حساوي في العالم https://t.co/rzmKiwPZg8 pic.twitter.com/pIikJqlPLO
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 29, 2022