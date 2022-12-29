وزير البيئة: المملكة تشهد وفرة في السلع الغذائية وسلاسل الإمداد مستقرة

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة وفرة السلع الغذائية المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الخميس، أن المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية.
وأوضح أن تلك الوفرة تدعم المخزونات الاستراتيجية، مثمناً جهود جميع الجهات أعضاء اللجنة التي تقوم بالعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة استقرار ووفرة المعروض من جميع السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة وهي المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي الدوري، لاستعراض آخر تطورات وفرة السلع الغذائية محليًا، وأحجام المخزونات وسير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية. وفق “أخبار 24”.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة التجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.