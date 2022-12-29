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جديد المحليات > بتداولات 3.6 مليار ريال.. “تاسي” يُنهي آخِر جلسات 2022 عند 10478 نقطة
29/12/2022   10:48 م

بتداولات 3.6 مليار ريال.. “تاسي” يُنهي آخِر جلسات 2022 عند 10478 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم جلسة اليوم (الخميس)، على تراجع طفيف بنحو 7 نقاط مغلقاً عند 10478 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1% عند 75.20 ريال، فيما أغلق سهم “لوبريف” عند 93 ريالا، بينما أنهت أسهم “العربي الوطني” و”بوبا العربية” و”بنك الرياض” و”الخدمات الأرضية” و”علم” و”الوطنية للتعليم”، تداولاتها اليوم على انخفاض بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم “تنمية” ارتفاعات اليوم بنسبة 5%، عند 131.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، فيما ارتفعت أسهم “الأهلي السعودي” و”دار الأركان” و”جبل عمر” و”المتقدمة” و”معادن” و”سابك للمغذيات” و”أسمنت اليمامة” بنسب تراوحت بين 1 و4%. وفق “أخبار 24”.

بتداولات 3.6 مليار ريال.. “تاسي” يُنهي آخِر جلسات 2022 عند 10478 نقطة

جديد المحليات
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