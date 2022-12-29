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جديد المحليات > “السوق المالية” توافق على الطرح العام لـ”صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية”
29/12/2022   10:49 م

“السوق المالية” توافق على الطرح العام لـ”صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية”

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أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لـ”شركة البلاد للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية” طرحاً عاماً.

وأوضحت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، وتفاصيل استراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات، وأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح؛ يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

“السوق المالية” توافق على الطرح العام لـ”صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية”

جديد المحليات
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