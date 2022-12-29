الأرصاد: درجات الحرارة بالرياض قد تصل إلى 4 درجات

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل تدني درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والقصيم، وحائل، وشمال الشرقية، وشمال المدينة المنورة.
وأوضح العقيل لـ”أخبار 24″، أنه يُتوقع تراجع درجات الحرارة بمنطقة الرياض، خلال الفترة المقبلة، إلى حدود 4 و5 درجات مئوية مع دخول الكتلة الهوائية الباردة.
وأشار إلى أنه ابتداءً من اليوم ستظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة، ويتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة خاصة في الليث والقنفذة، مع خطر تكون السيول، والسيول المنقولة، إلى جانب جريانها في الباحة والأجزاء الشرقية منها، ومرتفعات منطقة مكة، والطائف والعاصمة المقدسة.
ونوه بأن فصل الشتاء في المملكة ما زال في بداياته، ويتميز بهطول الأمطار على جميع المناطق، إلى جانب تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف.
ونصح العقيل محبي البر والكشتات، بضرورة متابعة الإنذار المبكر، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة التي تتجمع فيها المياه، وكذلك الأودية لخطر جريان السيول، والسيول المنقولة كذلك، مع الابتعاد عن قمم الجبال وقت تجمع السحب الركامية الرعدية الممطرة بسبب الصواعق الرعدية.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم (الخميس) إلى السبت المقبل.
وأوضح أن الحالة سيصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وأضاف أن تأثير الحالة يومي الجمعة والسبت سيكون على مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، على أن يمتد تأثيرها لتشمل المدينة المنورة والرياض والقصيم
كما توقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على المنطقة الشرقية، وعدم استبعاد أن تكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.
ورفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس الإنذار إلى تحذير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في محافظات منطقة مكة المكرمة في الشعيبة وبحرة وجدة.