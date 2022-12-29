بـ623 ألف شجرة.. افتتاح فعالية تشجير حي العزيزية ضمن برنامج “الرياض الخضراء”

افتتح برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، اليوم (الخميس)، فعالية بدء أعمال التشجير في حي العزيزية.
وسيشهد حي العزيزية زراعة 623 ألف شجرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجداً، و78 موقعاً لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات.
ويستهدف البرنامج تشجير 120 حياً سكنياً بحلول عام 2030، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة.
كما يستهدف تشجير محيط المساجد والمدارس، ومواقف السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بالعاصمة.
وتضمن افتتاح المعرض استقبال ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وسكان الحي، حيث تعرفوا على مراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، وتستمر الفعالية حتى 7 يناير 2023.
وفق “أخبار 24”.