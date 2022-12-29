الإعلان عن 16 مزاداً لبيع 120 عقارًا بمختلف المناطق

يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 16 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 31 ديسمبر 2022م وحتى 8 يناير 2023م.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض أكثر من 120 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، إضافة إلى المنقولات من السيارات المتنوعة.
وأبان أن المزادات تبدأ بـ”الغنائم الإلكتروني”، الذي يُقام على 4 عقارات تقع بمنطقة الرياض، ومزاد ربوة جدة الثالث الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة جدة، ومزاد نسائم الرياض الإلكتروني المقام على 14 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد الهجرة الحضوري المقام على 26 عقارًا في المدينة المنوّرة.
وأشار إلى أن المزادات شملت كذلك “طيبة الإلكتروني” المقام على 6 عقارات بالمدينة أيضًا، ومزاد رحاب الحجاز الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كل من مكة المكرمة والطائف ومحافظة تربة، ومزاد عروس البحر الأحمر الإلكتروني المقام على 3 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ربوة الشمال الإلكتروني المقام على 4 عقارات في كل من مدينة سكاكا وطبرجل، ومزاد أطياف نجد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة الخرج.
وأفاد بأن مزاد ظلال طيبة الثاني الإلكتروني سيقام على عقارين بالمدينة المنوّرة، ومزاد ديار القصيم الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد أزهار الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد مستقبل الشمال الإلكتروني المقام على 19 عقارًا تقع في كل من القريات وسكاكا ودومة الجندل.
ونوه المركز إلى عقد مزاد خيرات القصيم الثاني الإلكتروني على عقارين بمنطقة القصيم، ومزاد المرجان الثاني المقام على 14 عقارًا بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد صروح الحضوري المقام على عدد من السيارات والشاحنات المتنوعة بمدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.