“سلمان للإغاثة” يقدم خدمات علاجية في اليمن والسنغال ولبنان ومساعدات للسودان

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية بمحافظة حجة، حيث راجعها أكثر من 400 مستفيد مع صرف أدوية لـ 200 فرد، إضافة إلى استفادة 100 آخرين من قسم الخدمات التمريضية.
كما راجع العيادات في منطقة الغرزة 500 شخص في مختلف الأقسام الطبية، وصُرفت الأدوية لـنحو 250 فرداً.
ووزّع المركز 1.1 ألف سلة غذائية لأكثر من 600 مستفيد في محلية السوكي بالسودان؛ وذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة.
ونفذ المركز المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بلبنان، حيث تم استقبال 6.3 ألف مريض قدمت لهم 13.4 ألف خدمة ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية.
كما نفّذ برنامج نور التطوعي لمكافحة العمى في مدينة إمباكي السنغالية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، وتم الكشف على 5.5 ألف حالة، وتوزيع 1.1 ألف نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية.
وفق “أخبار 24”.