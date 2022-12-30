“الجمارك”: إحباط محاولتي تهريب 2.9 مليون حبة كبتاجون والإطاحة بمستقبليها

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي الربع الخالي والحديثة.
وأوضحت الهيئة أنها عثرت على 2.9 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرساليات كابلات كهربائية وردت عبر منفذ الربع الخالي، مضيفة أن المضبوطات جرى إخفائها داخل تجاويف الكابلات.
وأضافت أنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 24 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل “عمود الدوران” لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، مؤكدة أنه جرى القبض على مستقبلي هذه الكميات بعدما تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي الربع الخالي والحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 30, 2022