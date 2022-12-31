المنتخب البرتغالي بعد توقيع رونالدو للنصر: “مهمة جديدة أذهب من أجلها”

علق الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، على خبر إعلان نادي النصر تعاقده رسميا، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحسم أهم صفقة انتقال في تاريخ الدوري السعودي.
وقال حساب المنتخب البرتغالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مهمة جديدة أذهب من أجلها أيها القائد”.
وذكر النادي في بيان رسمي أن التعاقد مع رونالدو سيمتد حتى عام 2025، كما سيحمل اللاعب الرقم 7. وأكد رونالدو تشوقه لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلقة، معربًا عن تحمسه للانضمام إلى لاعبي النصر لتحقيق المزيد من النجاحات.
Uma nova aventura para o 🐐! Força, Capitão! #VesteABandeira
A new adventure for the 🐐! Go for it, Captain! #WearTheFlag pic.twitter.com/ayGrJj99yl
— Portugal (@selecaoportugal) December 30, 2022
وفق “أخبار 24”.