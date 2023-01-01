تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود غرب المدينة

أعلنت أمانة المدينة المنورة، تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول 2600 متر بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة.
وأوضحت الأمانة أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود يخدم أحياء غرب المدينة المنورة ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100 متر المكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5 أمتار، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن برامجها وخططها لرفع شبكة الطرق التي تسهم في حل مشاكل الازدحام. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق زادت كمياتها على 160 ألف متر مكعب بأعمال ردم بلغت 455 ألف متر مكعب، مؤكدة أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف متر مكعب من أعمال طبقة ما تحت الأساس وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر وتنفيذ عبارتين صندوقيتين لتصريف مياه الأمطار بطول 1750مترًا والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا.
#المدينة_أمانة |
تدشين الحركة المرورية لمشروع طريق
الملك سعود الـرابـط بين طريق السلام
وطريق الإمام مسلم لخدمة سكّان أحياء
غرب #المدينة_المنورة .#جودة_الحياة pic.twitter.com/EPK08WSP8h
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) December 31, 2022