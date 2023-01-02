أمير المدينة: موسوعة معمار المسجد النبوي تهدف لتوثيق التطورات المعمارية منذ بنائه

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن موسوعة معمار المسجد النبوي الشريف تُعد مرجعاً معمارياً يُعنى بتوثيق الخصائص والتطورات المعمارية التي شهدها الحرم المدني منذ بنائه في السنة الأولى من الهجرة وصولاً إلى توسعات المملكة.
جاء ذلك خلال إطلاقه الإصدار الأول (حرف الألف) من موسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان زيارته للمدينة المنورة في عام 1440هـ.
ولفت إلى أن الموسوعة تهدف لإعداد مصدر موسوعي موحد مدعم بالدراسات والرسومات والصور والخرائط والمعلومات الهندسية المتخصصة لمراحل تطور معمار المسجد النبوي وتأصيل الأسس المعمارية المستندة إلى الأحكام الشرعية في السياق التاريخي الموثّق تحت إشراف أهل الاختصاص والمؤرخين والمعنيين بعمارة المسجد النبوي والقائمين عليه. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الموسوعة تهدف أيضاً إلى إبراز الجهود المستمرة للمملكة في العناية بعمارة المسجد النبوي وتوسعاته وإصلاحاته وترميماته، فضلاً عن إبراز الجوانب الجمالية للفنون المعمارية الإسلامية، وإثراء مكتبة أدبيات العمارة الإسلامية ومعمار المسجد النبوي الشريف وتاريخه.
#فيديو_واس | سمو الأمير فيصل بن سلمان يُدشن الإصدار الأول لموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف.#واس_عام pic.twitter.com/j4v3kGLnro
— واس العام (@SPAregions) January 2, 2023