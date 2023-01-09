استدعاء نحو 5.5 ألف سيارة GMC لخلل في نظام عمل المصابيح

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، استدعاء 5514 ألف سيارة من طراز ” “Yukon XL / Yukon” GMC بسبب خلل في نظام عمل المصابيح النهارية.
وقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي إلى عمل المصابيح النهارية عند تشغيل الأضواء الأمامية، مما قد يؤدي إلى التأثير على الرؤية لدى مرتادي الطريق ويزيد من احتمالية وقوع حادث، مشيرة إلى أن الاستدعاء يشمل سيارات من موديل 2021.
ودعت الوزارة ملاك هذه السيارات إلى التواصل مع شركات “جنرال موتورز” و”الجميع للسيارات” و”التوكيلات العالمية” لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
وفق “أخبار 24”.