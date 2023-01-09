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جديد المحليات > تنظيم دخول الشاحنات للرياض بمواعيد مسبقة وأوقات محددة بعد أسبوع
09/01/2023   11:41 م

تنظيم دخول الشاحنات للرياض بمواعيد مسبقة وأوقات محددة بعد أسبوع

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أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات المعنية، اليوم (الاثنين)، عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات، وذلك في مدينة الرياض اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 1 / 2023.

وأوضحت الهيئة أن دخول الشاحنات سيكون من خلال مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتتبع مسارها، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن “هيئة النقل” أطلقت في وقت سابق برنامج خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية، بالشراكة مع هيئتي “المرور” و”الموانئ”، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى في محافظة جدة.

تنظيم دخول الشاحنات للرياض بمواعيد مسبقة وأوقات محددة بعد أسبوع

جديد المحليات
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