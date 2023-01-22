وليّ العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة شفوية من الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المرحلة الانتقالية رئيس تشاد.
وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الإفريقي السفير محمد النظيف.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبالَ مساعدُ وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد عامر بن علي الشهري.