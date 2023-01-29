وزير “الموارد البشرية”: نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي بلغت 80%

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي بلغت 80%.
وأوضح الراجحي خلال حفل “مسك” الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية إن حاضنة مسك للمبادرات ومسرّعة الأثر سيكون لهما دور هام في تحفيز نمو القطاع الشبابي غير الربحي، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، ودعم القيادات الشبابية الواعدة في القطاع، مشيداً بجهود مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”ودعمها وتمكينها لمنظمات القطاع غير الربحي.
وأبان أنه خلال العام الماضي دشنت “مسك” 8 جمعيات إيراداتها تجاوزت 5 ملايين ريالاستفاد منها 47 ألف مستفيد، وخلال عام واحد حققت هذه الجمعيات إيرادات بأكثر من 5 ملايين ريال، واستفاد منها 47 ألف مستفيد، وانضم إليها 366 متطوعاً وأكثر من 100 عضو، كما قدّمت للمجتمع 123 دورة تدريبية وورشة عمل، و52 برنامجاًمتخصصاً”، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي تحققت تؤكد أثر برنامج “مسك” لدى الجمعيات والمجتمع والشباب وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.
وأشار إلى أن منظمات القطاع غير الربحي وصلت اليوم إلى 3700 منظمة؛ بنسبة نمو 165%، و67% من إجمالي هذه الجمعيات متخصصة، كما وصلت نسبة حوكمة القطاعإلى 80%، مقدماً التهنئة لجميع الخريجين أصحاب المبادرات والجمعيات الشبابية، داعياً إلى مواصلة العمل النوعي لمؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي لتعزيز الأثر في المجتمع.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية بدر البدر، أن مسك ستواصل مسيرتها في تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بخطوات ممنهجة ممثلة بسلسلة من البرامج.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “مسك” دشنت العام الماضي 8 جمعيات إيراداتها تجاوزت 5 ملايين ريال#مسك_للمجتمع pic.twitter.com/KedIvKcljZ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 29, 2023
الراجحي: عدد الجمعيات والمؤسسات في المملكة بلغ 3.7 ألف بنسبة نمو 165%، ونسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي تصل إلى 80%#مسك_للمجتمع pic.twitter.com/LzPofXdBiS
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 29, 2023
وفق “أخبار 24”.