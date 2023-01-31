سوق الأسهم ينهي آخر جلسات يناير عند 10793 نقطة.. بتداولات 4.6 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10793 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.
وتصدر سهم “مبكو”، تراجعات اليوم بنسبة 5%، فيما تراجع سهم “أرامكو” بأقل من 1% عند 32.95 ريال، بينما أنهت أسهم “سابك”، والتصنيع الوطنية، وبنك الرياض، ومجموعة تداول، واتحاد اتصالات، وأسمنت السعودية، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.
في المقابل، صعد سهم البحري بأكثر من 2% عند 28.75 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح بقيمة 578.1 مليون ريال في الربع الرابع 2022. وفق “أخبار 24”.
بينما ارتفع سهم جرير بأقل من 1% عند 150.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت النتائج المالية للربع الرابع 2022، محققة مكاسب بقيمة 267.6 مليون ريال وبزيادة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
كما صعد صندوق الخبير للنمو والدخل، بالنسبة القصوى عند 6.63 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.5 مليون وحدة، هي الأعلى منذ أبريل 2022.