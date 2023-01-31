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جديد المحليات > سوق الأسهم ينهي آخر جلسات يناير عند 10793 نقطة.. بتداولات 4.6 مليار ريال
31/01/2023   8:35 م

سوق الأسهم ينهي آخر جلسات يناير عند 10793 نقطة.. بتداولات 4.6 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10793 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وتصدر سهم “مبكو”، تراجعات اليوم بنسبة 5%، فيما تراجع سهم “أرامكو” بأقل من 1% عند 32.95 ريال، بينما أنهت أسهم “سابك”، والتصنيع الوطنية، وبنك الرياض، ومجموعة تداول، واتحاد اتصالات، وأسمنت السعودية، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

في المقابل، صعد سهم البحري بأكثر من 2% عند 28.75 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح بقيمة 578.1 مليون ريال في الربع الرابع 2022. وفق “أخبار 24”.

بينما ارتفع سهم جرير بأقل من 1% عند 150.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت النتائج المالية للربع الرابع 2022، محققة مكاسب بقيمة 267.6 مليون ريال وبزيادة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

كما صعد صندوق الخبير للنمو والدخل، بالنسبة القصوى عند 6.63 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.5 مليون وحدة، هي الأعلى منذ أبريل 2022.

سوق الأسهم ينهي آخر جلسات يناير عند 10793 نقطة.. بتداولات 4.6 مليار ريال

جديد المحليات
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