تطبيق المعيارين الدوليين 17 و9 للتقرير المالي بقطاع التأمين

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بدء التطبيق الرسمي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين” (IFRS17)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية” (IFRS9) من قبل قطاع التأمين السعودي، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2023، وذلك تماشياً مع تاريخ التطبيق الفعلي الذي قرره مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وأوضح “البنك المركزي” أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017؛ سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 “عقود التأمين” الصادر في عام 2004.
وعلى غرار خطة التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، أصدر البنك المركزي خطة للتحول للمعيار رقم 9 تتكون من مرحلتين، وقد نجح تطبيق المرحلتين من قبل قطاع التأمين السعودي. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 أدى إلى إدخال عناصر جديدة في صناعة التأمين، وتحسين الموارد البشرية والتقنية، وشفافية الإفصاح، والعلاقة بين الجهة الإشرافية والقطاع.
وأولى البنك أهمية كبيرة للتحول السلس والفعال للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 في المملكة، بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين، حيث أطلق في عام 2018 خطة تتضمن 4 مراحل لتحول قطاع التأمين السعودي إلى هذا المعيار.