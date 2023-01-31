“الغذاء والدواء”: أدوية السعال للأطفال خالية من المواد السامة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن السوق المحلي خالٍ من أدوية السعال التي تحتوي على مواد سامة خطرة على حياة الأطفال.
وأوضحت “الهيئة” في تصريح لـ“أخبار24″ أنها وضعت المستحضرات المذكورة على قائمة “المحظورات” لمنع دخولها، منوهةً لخلو المستحضرات والتشغيلات من أي مواد سامة المتأثرة الواردة في التنبيهات الصادرة من عدة الدول.
وأضافت أن التنبيهات الواردة “للغذاء والدواء” من قبل منظمة الصحة العالمية والمرتبطة ببلاغات صادرة خلال الفترة الماضية من عدة دول (غامبيا – إندونيسيا – أوزبكستان) حول تأثير بعض أدوية السعال واحتمال احتوائها على شوائب إيثيلين جلايكول Ethylene glycol – داي إيثيلين جلايكول Diethylene glycol، التي تعتبر ذات سمية على المستخدم حال تجاوزها الحد المقبول.
وتابعت بأن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن السبب في وجود تلك الشوائب هو استخدام مواد رديئة في تصنيع تلك المستحضرات وافتقار مصانعها للاشتراطات الضرورية لأسس التصنيع الدوائي الجيد.
وبينت الهيئة أنها تقوم بشكل دوري على تنفيذ برامج مسح ميدانية للتحقق من جودة وسلامة المستحضرات الصيدلانية المتداولة في السوق المحلي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت وجود مواد سامة خطرة في أدوية السعال، مشددة على الامتناع عن إعطاء أدوية السعال للأطفال دون وصفة طبية وذلك بعد وفاة 300 طفل.