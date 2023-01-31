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رياضة > صفقة ميسي لم تنتهِ بعد
31/01/2023   8:36 م

صفقة ميسي لم تنتهِ بعد

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أفادت مصادر بأن مساعي نادي الهلال في استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لم تنتهِ بعد.

وأشارت المصادر، وفقًا لصحيفة سكاي سبورتس، إلى أن ميسي حال انضمامه للهلال سيكون الأعلى أجرًا براتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن هناك لاعبين آخرين مستهدف ضمهم للدوري السعودي أبرزهم: المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح، والمحترف البلجيكي بصفوف مانشستر سيتي كيفين دي بروين، والإسباني الدولي سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان. وفق “أخبار 24”.

صفقة ميسي لم تنتهِ بعد

رياضة
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