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جديد المحليات > رئيس الوجهات السياحية بالعلا: استقبلنا 185 ألف زائر في 2022
31/01/2023   10:21 م

رئيس الوجهات السياحية بالعلا: استقبلنا 185 ألف زائر في 2022

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كشف رئيس إدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز، عن استقبالهم 185 ألف زائر خلال عام 2022، 23% منهم قدموا من خارج المملكة.

وأوضح خلال حديثه لقناة (العربية) أن الأمر شكل مفاجأة بالنسبة لهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بحاجة لفترة أطول نسبياً لاستقبال الزوار.

وأشار إلى أنهم أحرزوا تقدماً كبيراً على مستوى البنية التحتية من خلال تجهيز الفنادق وأماكن الأنشطة الترفيهية والتخييم، والتي لم تكن موجودة قبل عام.

وبين أنهم يهدفون لإنجاز المشاريع بطريقة مستدامة لحماية الأصول التي حظيت بها العلا على مدى 7 آلاف عام، مع ضمان أن تدعم الأنشطة جمال المنطقة. وفق “أخبار 24”.

وأكد جونز أن تصنيف مجلة “كوندي ناست” الأميركية للعلا ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023 يعد إنجازاً كبيراً؛ لأنها لم تكن معروفة قبل 5 أعوام.

رئيس الوجهات السياحية بالعلا: استقبلنا 185 ألف زائر في 2022

جديد المحليات
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