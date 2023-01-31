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جديد المحليات > الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” تطلق هويتها الجديدة تجسيداً لدورها المتنامي والمؤثر في قطاع التمويل العقاري
31/01/2023   10:21 م

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” تطلق هويتها الجديدة تجسيداً لدورها المتنامي والمؤثر في قطاع التمويل العقاري

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أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – هويتها الجديدة، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين.

ويجسد الشعار الجديد التأثير والدور المتنامي للشركة في سوق التمويل العقاري، فيما تأتي هذه الخطوة بعد مرور خمسة سنوات على تأسيس الشركة وتعزيز دورها في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري لدعم نموه واستقراره، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر طرح أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع احتياجاتهم، حيث تعمل حاليا مع شركائها على استمرارية تطوير سوق ثانوي يدعم قطاع الإسكان بالمملكة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني: “فخورون بإطلاق SRC هويتها الجديدة التي تعكس مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، كما تؤكد الدور الذي نلعبه في سوق الإسكان المزدهر في المملكة، والتزامنا بأن نكون الشريك المفضل والموثوق بالقطاع”.

وتعد الشركة فريدة من نوعها ونموذج أعمالها، إذ شهدت منذ تأسيسها في 2017 نموا قوياً في أعمالها وشراكاتها بقطاع التمويل العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من مبادرات وبرامج متنوعة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" تطلق هويتها الجديدة تجسيداً لدورها المتنامي والمؤثر في قطاع التمويل العقاري

وفق “أخبار 24”.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” تطلق هويتها الجديدة تجسيداً لدورها المتنامي والمؤثر في قطاع التمويل العقاري

جديد المحليات
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