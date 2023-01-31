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رياضة > “الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوري روشن و”يلو”
31/01/2023   10:20 م

“الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوري روشن و”يلو”

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كشفت لجنة الكفاءة بوزارة الرياضة عن تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى.

وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تكشف تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى”.

وجاءت أندية دوري روشن التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة كالتالي: الاتحاد، والوحدة، والرائد والتعاون، والاتفاق، والطائي، والفيحاء.

كما نشرت وزارة الرياضة التفاصيل كالتالي:

كشف أندية روشن

وفق “أخبار 24”.

“الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوري روشن و”يلو”

رياضة
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