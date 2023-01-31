“الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوري روشن و”يلو”

كشفت لجنة الكفاءة بوزارة الرياضة عن تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى.
وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تكشف تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى”.
وجاءت أندية دوري روشن التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة كالتالي: الاتحاد، والوحدة، والرائد والتعاون، والاتفاق، والطائي، والفيحاء.
كما نشرت وزارة الرياضة التفاصيل كالتالي:
وفق “أخبار 24”.