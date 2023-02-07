“موانئ” تبرم اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، ترمي لإنشاء مركز لوجستي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لزيادة المساحة الاستيعابية للميناء، الذي يعد شرياناً بحرياً هاماً للمملكة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عبدالجبار بن عبدالرحمن العبدالجبار، لتطوير وطرح فرص إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة للقطاع الخاص، وتبني القدرات المُستدامة والحلول التي تناسب احتياجات الشركاء، لرفع مستوى عمليات النقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، بما يُسهم في إيجاد قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا؛ تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يتوسط ثلاث قارات.
وقدمت “موانئ” للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” قطعة أرض تتجاوز مساحتها 32 ألف م2، بلغت قيمتها نحو 35 مليون ريال شاملة التكلفة الإنشائية، وذلك بهدف إنشاء ساحات ومستودعات تخزين قريبة من الميناء تخدم المستوردين والمصدرين، لاستلام وتفريغ الحاويات كمركز رئيس، وفق أحدث المواصفات العالمية، ليتسنى توزيع الحاويات على باقي المستودعات التابعة للشركة، بما يؤهله لخدمة العديد من العلامات التجارية.
ويتمتع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة تتضمن وجود 43 رصيفاً، مكتملة الخدمات والتجهيزات، مما يمكنها من استقبال السُّفُن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى وجود عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع وتقديم خدمات تشغيلية شاملة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة مساحتها 100 ألف متر مربع.
وفق “أخبار 24”.