تعاون بين “الصناعة” وبنك “ستاندرد تشارترد” لدعم الاستثمارات في قطاع التعدين

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة، مشروع مذكرة تفاهم للمساهمة في تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في المملكة.
ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليًا ودوليًا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة في المملكة، وتمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.
وحددت المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية. وفق “أخبار 24”.
جرى التوقيع بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس العالمي للمعادن والتعدين في بنك ستاندرد تشارترد السيد ريتشارد تايلور، ورئيس صندوق التنمية الصناعية الأمير سلطان بن خالد، ووكيل وزارة الصناعة المهندس تركي البابطين.