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جديد المناطق > فريق طبي بجازان ينهي معاناة رضيع بتوسيع الصمام الرئوي
13/02/2023   11:03 م

فريق طبي بجازان ينهي معاناة رضيع بتوسيع الصمام الرئوي

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أنهى فريق طبي مختص في جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وأطباء العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى جازان العام، معاناة رضيع بإجراء قسطرة قلبية لتوسيع الصمام الرئوي في عملية طارئة استمرت لمدة 4 ساعات.

وأوضحت “صحة جازان” أن الرضيع فشل في اجتياز فحص القلب المعتمد لجميع المواليد، وبعد إجراء فحص له بواسطة جهاز أشعة الإيكو تبين أنه يعاني من تضيق حاد وطارئ للصمام الرئوي بالقلب مع نزول نسبة الأكسجين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية له تضمنت إعطاءه علاج البروستين عن طريق الوريد بهدف استقرار حالته الصحية، ومن ثم إحالته الى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وإجراء عملية القسطرة.

فريق طبي بجازان ينهي معاناة رضيع بتوسيع الصمام الرئوي

جديد المناطق
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