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جديد المحليات > توقيع شراكة معرفية بين مؤتمر التعدين الدولي و”ماكنزي للاستشارات”
14/02/2023   9:53 م

توقيع شراكة معرفية بين مؤتمر التعدين الدولي و”ماكنزي للاستشارات”

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وقع مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عقد اتفاق مع شركة “ماكنزي” للاستشارات الدولية، ليصبحوا “شركاء المعرفة” له بهدف إبراز دوره وريادته الفكرية والتطويرية في قطاع المعادن والفلزات.

وسيتيح المؤتمر الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم، للالتقاء والنقاش حول كل ما يهمهم عن إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن الاتفاق يهدف إلى تمكين المؤتمر من البقاء في المقدمة على صعيد مواكبة التطورات العالمية في مجال التعدين والمعادن، وتقديم آراء واستشارات تساعد في إيجاد حلول بشأن القضايا الملحة وسبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعدين، وتحويل هذه الرؤى إلى أفعال. وفق “أخبار 24”.

توقيع شراكة معرفية بين مؤتمر التعدين الدولي و”ماكنزي للاستشارات”

جديد المحليات
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