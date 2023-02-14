وزير الخارجية لـ”نُخب بلجيكية”: “رؤية 2030” تحقق تنمية مستدامة

وضع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على طاولة عدد من رؤساء وأعضاء مراكز الفكر والأبحاث في العاصمة البلجيكية بروكسل، أبرز مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى ملف طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، الذي يرمي إلى تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
وفي لقاء جمع الوزير بأعضاء مراكز الفكر والأبحاث في بلجيكا، أبرز الأمير فيصل الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، واستعرض عددا من المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقة، ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم، من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وأبرز اللقاء الذي شهده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، بعضاً من التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة، في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة (الروسية – الأوكرانية).
وفق “أخبار 24”.