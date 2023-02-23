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جديد المحليات > “الغطاء النباتي”: فتح بعض المتنزهات الوطنية للرعي لا يشمل المحميات
23/02/2023   4:32 م

“الغطاء النباتي”: فتح بعض المتنزهات الوطنية للرعي لا يشمل المحميات

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أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن قرار فتح بعض المتنزهات الوطنية التابعة له للرعي بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية لا يشمل المحميات.

وأوضح المركز أنه سيتم مستقبلا إعلان أسماء تلك المتنزهات، والتي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصريح والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن، وفقًا للخطة السنوية المعتمدة.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي، ووضع خطط سنوية للرعي وتنظيمه في بعض المواقع التي تخضع لإشرافه، تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وفق “أخبار 24”.

“الغطاء النباتي”: فتح بعض المتنزهات الوطنية للرعي لا يشمل المحميات

جديد المحليات
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