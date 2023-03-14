‏ “التعليم” تحدد ساعات العمل في رمضان وتتيح تغييرها بما لا يتجاوز الساعتين

حددت وزارة التعليم ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بـ 5 ساعات يومياً، من 10 صباحًا وحتى 3 مساءً، مع منح القطاعات التابعة لها صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء الدوام بما لا يتجاوز ساعتين، وفق احتياجات العمل ومراعاة ساعات الذروة والازدحام.
وأكد وزير التعليم يوسف البنيان في رسالة موجهة إلى مديري التعليم والقطاعات التابعة للوزارة، اطلع “أخبار 24” عليها، ضرورة أن تلتزم جميع الجهات بالإعلان داخليا لمنسوبيها عن ساعات العمل في شهر رمضان ووقت بدئها وانتهائها بمدة كافية لا تتجاوز يوم الأحد 19 مارس.
وأشار إلى أن عطلة عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 13 أبريل، وتنتهي يوم الثلاثاء 25 من ذات الشهر، على أن تكون العودة للعمل يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023 “وفق تقويم أم القرى”، وذلك للمشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية. وفق “أخبار 24”.