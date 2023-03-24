تحديد معيار اختيار المنشآت لـ”الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 250 مليون ريال خلال عام 2021م أو 2022م، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة بالمجموعة الثالثة؛ تمهيداً لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة “فاتورة” ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل”، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “الإصدار والحفظ”، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
ولفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية “الربط والتكامل” سـيـتـم بـشـكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتداداً لنجاحٍ المرحلة الأولى، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين، وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية، بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص، أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة.