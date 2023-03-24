الحقيل: طلبنا أراضٍ..ورد ولي العهد: “بعيدة.. من سيسكن بها”..ومنحنا “الأفضل”

روى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تفاصيل أول لقاء له مع ولي العهد بعد تولي الحقيل منصبه، وحجم التحديات التي واجهته، وماذا فعل الأمير محمد بن سلمان لدعمه.
وقال “الحقيل” خلال لقائه ببرنامج “حكاية وعد” على قناة “MBC1”: إنه طلب من ولي العهد أراضي لمشاريع الإسكان في أماكن بعيدة فرفض قائلاً: “بعيدة، مَن سيسكن فيها؟”، بينما كان يفرح عندما يُطلب منه أراضٍ للمواطنين في أماكن مميزة ويُصدِر الموافقة عليها مباشرة.
ولفت إلى أن ولي العهد كان يجتمع معه بشكل شهري وقدم له الدعم الكافي وكل التسهيلات، للوصول إلى نسبة التملك المطلوبة، مبيناً أن الوصول إلى تحقيق التملك بنسبة 60% كان أمرًا مستحيلًا تحقيقه في ظل النمو السكاني بالمملكة الذي يقدر بـ2.5% سنويًا، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ضخّ 400 مليار ريال بسبب هيكلة وإعادة النظر في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج السكني.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان: إنه كان يعتقد في البداية أن قطاع الإسكان مدللٌ، بالنظر إلى توجيهات ولي العهد بتخصيص أراضٍ كبيرة للقطاع، ومبالغ مالية ضخمة، مبيناً أن ولي العهد كان همه الأكبر هو المواطن وحل أزمة الإسكان التي لها عقود. وفق “أخبار 24”.
بدوره أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن ولي العهد كان ينظر إلى قطاع الإسكان نظرة خاصة، لأنه يمس المواطن بالدرجة الأولى فضلاً عن أنه مشروع تحوُّلي ويمسّ قطاعات اقتصادية كثيرة.
وأشار إلى أن ولي العهد وضع معايير عالية جداً بهدف الوصول إلى نسبة تملُّك تقدر بـ70%، وهذا كان أمراً مستحيلاً في ظل التفكر القديم وحجم التحديات، إلا أن ولي العهد أثبت العكس واستطاع بفكره تحقيق الحلم.