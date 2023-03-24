كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجهود بكوادرها النسائية ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية لقاصدي المسجد الحرام بأول جمعة من رمضان، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وعمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، إلى تجهيز المصليات، وتخصيص المسارات، وتنظيم الإدارات والوحدات، وتكثيف جهودها بالعمل جنبًا إلى جنب؛ ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ.
وقدمت الوكالة الخدمات للقاصدات بأكثر من 6 لغات مختلفة، وتفعيل جملة من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة “بلغتكم” التي فُعلت داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع “الباركود” الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة على ترجمة الخطبة، وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة التي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها.
كما قدمت الخدمات اليوم بمهنية واحترافية، ومن أبرزها: تصحيح صفة الوضوء والصلاة، وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة، والاهتمامِ بالقاصداتِ من ذوي الإعاقةِ وكبيراتِ السن بتقديمِ الأنشطةِ والبرامجِ التي تلائمهن، كما زُوِّدَت المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة.
وأشارت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية وضحة عسيري، إلى الجاهزية من النواحي الميدانية، مبينةً تخصيص 22 بابًا لاستقبال القاصدات وتهيئةِ 68 مصلى نسائيًّا داخل وخارج المسجد الحرام، وإتاحة وتهيئة 11 دورة مياه نسائية بالساحات المحيطة بالمسجد و7 مجمعات يتم غسلها 7 مرات يوميًّا.
وأوضحت الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود النسائية سلمى اللهيبي، عمل المنسوبات والمهام الموكلة لهن، حيث أكدت أنه يتم تسليم واستلام المهام وفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة.
وفق “أخبار 24”.