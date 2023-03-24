إزالة مزارع تٌسقى بمياه الصرف الصحي بالعاصمة المقدسة

أزالت الإدارة العامة لشؤون الخدمات بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من المزارع المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي تُسقى بمياه الصرف الصحي، وتقدّر مساحتها بـ 8 آلاف م2.
وضبطت الأمانة ممثَّلة ببلدية المعابدة الفرعية 1650 كجم من الخضراوات والفواكه، و780 كجم من الخردوات والملابس و65 عبوة سوبيا، حيث تم اتخاذ اللازم حيالها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.
وحثَت الأمانة المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عَبْر تطبيق بلدي، مبينةً أن ذلك سيُسهم بشكل كبير في أَنْسَنة المدن، وتحقيق برامج جودة الحياة ضِمن تطلعات رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.