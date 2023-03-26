15 لوحة مميزة تحقق مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال بمزاد “أبشر”

حققت 15 لوحة مميزة طرحت، اليوم (الأحد)، بمزاد “أبشر” الإلكتروني، مزايدات بأكثر من 10 آلاف ريال، فيما حصلت اللوحة (ص ر م 2) على أعلى مزايدة حتى الآن بلغت أكثر من 22 ألف ريال.
وبلغت المزايدات على اللوحات (ر د و 11)، و(ب ع 400)، و(ر ا ص 9999)، أكثر من 11.5 ألف ريال، بينما وصلت على اللوحات (ر ا ر 8888)، و(ب س ط 888) إلى أكثر من 10.5 ألف ريال.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبيناً أن المزاد سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن خطوات المشاركة في المزاد تتضمن الدخول لمنصة “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.