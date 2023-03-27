تدشين برامج هدية خادم الحرمين من المصاحف والتمور في تايلاند

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، أنها دشنت في تايلاند، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وتفطير الصائمين.
وأوضحت الوزارة أن وزن التمور التي سيتم توزيعها يبلغ 10 أطنان، ويستفيد منها أكثر من 55 ألف مستفيد، فيما يستهدف مشروع التفطير قرابة 100 ألف مستفيد، بالإضافة إلى توزيع 250 ألف نسخة من المصحف الشريف.
بدوره، قال سفير خادم الحرمين لدى تايلاند عبدالرحمن السحيباني، في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بالمناسبة، إن هذه البرامج تعد استمراراً لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بجميع أنحاء المعمورة وفي إطار أعمالها الإنسانية الجليلة.
من جانبها، عبرت عدد من الشخصيات الإسلامية في تايلاند عن شكرها وتقديرها للمملكة وعلى جهودها وأعمالها الإنسانية في بلادها.
وفق “أخبار 24”.