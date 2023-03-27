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جديد المحليات > “التراث” تبحث تطوير اتفاقية التعاون بمجال الآثار والتنقيب بين المملكة واليابان
27/03/2023   6:20 م

“التراث” تبحث تطوير اتفاقية التعاون بمجال الآثار والتنقيب بين المملكة واليابان

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بحث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، جاسر الحربش، مع السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، سبل تطوير اتفاقية التعاون في مجال الآثار والتنقيب بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الهيئة بالرياض، حيث ناقشا أيضا المشاريع المشتركة القائمة حالياً في مجال التنقيب الأثري عن طريق التعاون العلمي المشترك مع جامعة “واسيدا” لتنفيذ أعمال التنقيب بموقع الحوراء بمنطقة تبوك، والتعاون العلمي مع جامعة “كانازاوا” لمسح العصور الحجرية في منطقتي تبوك والجوف.

يذكر أن الهيئة تُنفذ عدداً من المشاريع العلمية المشتركة مع جامعات ومراكز علمية دولية من مختلف دول العالم، لتنفيذ أعمال التنقيب والمسوحات الأثرية، والبحوث العلمية الأثرية في مختلف مجالات التراث الثقافي. وفق “أخبار 24”.

“التراث” تبحث تطوير اتفاقية التعاون بمجال الآثار والتنقيب بين المملكة واليابان

جديد المحليات
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