حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” في البحر الأحمر اعتبارًا من 1 أبريل

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم (السبت) الموافق 1 أبريل المقبل، موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين.
ويهدف القرار لإعطاء فرصة للسمك من أجل وضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
من جانبه، أكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف، أن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.