نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” في البحر الأحمر اعتبارًا من 1 أبريل
28/03/2023   6:25 م

حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” في البحر الأحمر اعتبارًا من 1 أبريل

+ = -
521

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم (السبت) الموافق 1 أبريل المقبل، موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين.

ويهدف القرار لإعطاء فرصة للسمك من أجل وضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

من جانبه، أكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف، أن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.

حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” في البحر الأحمر اعتبارًا من 1 أبريل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256225.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.