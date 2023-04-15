“النخيل والتمور”: إعادة فتح باب الإعانات للمزارعين غير المسجلين

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، أمس (الجمعة)، إعادة فتح باب الإعانات للمزارعين غير المسجلين في إعانات 2021-2022م.
وحدد المركز، شروط التسجيل، أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاماً، ويكون المتقدم مالكاً أو مستأجراً، على أن تكون المزرعة بسجل زراعي جديد صادر من برنامج “حصر”.
وشدد المركز، على ألا تتجاوز مساحة المزرعة 50 دونماً وعدد النخيل المنتجة “المثمرة” لا يتجاوز 500 نخلة، وأن يكون مجموع الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز 10 آلاف ريال، ويبدأ تاريخ بداية التسجيل من 18 حتى 29 إبريل الجاري.وفق “أخبار 24”.