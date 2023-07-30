ارتفاع أرباح “موبايلي” 497 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، إلى 497 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م، بالمقارنة مع 360 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع يبلغ 38.1%.
وذكرت الشركة في بيان على “تداول” أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، وارتفاع إجمالي الربح، وارتفاع الأرباح التشغيلية، وارتفاع مصاريف التمويل والزكاة .
وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 4,248 مليون ريال بالمقارنة مع 3,899 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 9.0%، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.4% ، وارتفاع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة بنسبة 7.4%، وارتفاع الأرباح التشغيلية.
وأضافت أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م بنسبة 4.9%، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 5.6% ، وارتفاع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة وذلك بارتفاع قدره 2.1%، وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 4.6% ، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من العام المالي 2023م ليصل إلى 33 مليون ريال مقارنة بمبلغ 42 مليون ريال للربع السابق. وفق “أخبار 24”.
كما ارتفعت أرباح “موبايلي” إلى 962 مليون ريال بنسبة 42% بنهاية النصف الأول 2023، قياساً بأرباح 679 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022