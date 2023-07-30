سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11789 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم، (الأحد)، منخفضاً 58 نقطة عند مستوى 11789 نقطة، بتداولات 4.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
وسجلت أسهم شركات: البحري، وولاء، والتموين، ونادك، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، بينما أسهم شركات: بدجت السعودية، والدريس، وأميانتيت، وجموم فارما، والأول الأكثر انخفاضاً. وفق “أخبار 24”.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” مرتفعًا 536 نقطة عند مستوى 25056 نقطة، بتداولات 32 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1750 سهما.