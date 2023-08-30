“بسكويت” منتهي الصلاحية يغلق شركة “يوماً واحداً”

24 قطعة بسكويت وشوكولاتة مغشوشة، أوقعت مالك شركة تجارية بالدمام في قبضة العدالة، إذ قضت المحكمة الجزائية بالرياض بتغريم المالك مبلغ 5 آلاف ريال لا أكثر.
لكن الغريب في الأمر، أن الجهات المعنية المختصة بمراقبة الأسواق، وفرض قبضتها على ممارسي الغش التجاري، أقرت إغلاق الموقع “يوماً واحداً” فقط، في خطوة تثير الاستغراب، وتدور حولها كثير من علامات الاستفهام، حول العقوبة “المخففة”، لمن لم يراعِ حياة الناس، ببيعه منتجات منتهية الصلاحية.
وفصول القصة التي لم يدر في خلد المالك أنها ستعرضه لغرامة، تلخصت في مخالفته للنظام بعرضه أمام زبائنه عدد 2 بسكويت قمح منتهي الصلاحية، و4 حبات شوكولاتة منتهية أيضاً، فضلاً عن 18 حبة بسكويت. وفق “أخبار 24”.
ورغم ما ذهبت إليه المحكمة في تنفيذ حكمها، اشترطت أيضاً نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة الشرقية على نفقة المحكوم عليه.
وأوضحت المحكمة الجزائية أن المحل، خالف المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، عبر عرض منتجات مغشوشة لانتهاء فترة الصلاحية المدونة عليها بقصد التجارة والبيع.